فرقة إسرائيلية في دار الأوبرا المصرية.. هل يتحقق الحلم؟

2022/06/17 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2013، تأسست فرقة "النور" للموسيقى العربية الكلاسيكية في إسرائيل على يد مجموعة من الموسيقيين الذين جمعهم شغف كبير بالموسيقى العربية، ومع هذا الشغف كان هناك سبب آخر وهو رغبة السير على خطى زوزو موسى، عازف الكمان اليهودي المصري الذي هاجر إلى إسرائيل وعمل لسنوات طويلة على أداء أشهر الأغاني والألحان لعمالقة الغناء المصريين.

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