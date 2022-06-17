2022/06/17 | 00:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i8JvaN0l27A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القروض الزراعية..فريسة تلتهم اخر الحصاد - بعد التحري - الحلقة ٦٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القروض الزراعية..فريسة تلتهم اخر الحصاد - بعد التحري - الحلقة ٦٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).