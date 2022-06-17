2022/06/17 | 00:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 1UnBKU8kKf0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعل الإطار التنسيقي بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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