شاهد بالفيديو.. لغزُ الوقود وطوابير السيارات يتكرر للمرة الثانية، ويظهرُ في كردستان.. وملفات اخرى في نشرة الـ 12

2022/06/17 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X-67I6ieZa0

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