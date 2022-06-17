أمريكا تجيز أول دواء لعلاج تساقط الشعر الناتج عن

2022/06/17 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأتاحت أمريكا لأول مرة خيارا علاجيا للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نادر في المناعة الذاتية ‏يتسبب في تساقط شعرهم بشكل مفاجئ.‏

وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، دواء "باريسيتينيب"، وهو عبارة عن حبة تستخدم مرة واحدة يوميا، وطورتها شركة الأدوية "إيلي ليلي" لعلاج داء "الثعلبة"، وهو مرض مناعي ذاتي يتسبب في تساقط الشعر بشكل مفاجئ.

ويساعد "باريسيتينيب" في إعادة نمو الشعر عن طريق منع جهاز المناعة في الجسم من مهاجمة بصيلات الشعر.

ووجدت تجربتان سريريتان من المرحلة الثالثة، شملتا ما مجموعه 1200 مريض يعانون من داء "الثعلبة" الحاد، أن حوالي 40 في المئة من الأشخاص الذين تلقوا جرعة يومية 4 ملليغرام من الدواء عاد نمو شعرهم بالكامل، أو تقريبا بعد 36 أسبوع.

وتمت الموافقة على الدواء في الأصل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2018 لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

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