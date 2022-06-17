السيد احمد الصافي يصدر إيضاحٌا هامّا بخصوص كلمته في حفل افتتاح مهرجان فتوى الدّفاع السادس

2022/06/17 | 00:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد المتولّي الشرعيّ للعتبة

العبّاسية المقدّسة سماحةُ السيّد أحمد

الصافي (دام عزّه): (إنّ ما ورَدَ في

كلمتِي في حفل افتتاح مهرجان فتوى

الدّفاع المقدّسة السادس

[http://www.non14.net/148213]، المُنعقِد

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