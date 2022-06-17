الشرطة الإسرائيلية تعلن انتهاء التحقيقات بشأن أحداث جنازة شيرين أبوعاقلة

2022/06/17 | 00:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الإسرائيلية، يوم الخميس، إنها أنهت التحقيقات الخاصة بسلوك عناصرها خلال تشييع مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة التي أقيمت في القدس الشهر الماضي.

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