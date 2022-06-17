من كهانا إلى كهانا تولد مملكة إسرائيل وتترسخ - جواد بولس

2022/06/17 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس نقلت الصحافة العبرية تصريح نائب وزير الشؤون الدينية الإسرائيلية، عضو حزب "يميناه"، عضو الكنيست متان كهانا، الذي أدلى به يوم الاثنين الفائت، أمام طلاب المدرسة الثانوية في مستوطنة "إفرات"، حيث أعلن فيه على الملأ أنه: "لو كان هناك زرّ يمكن الضغط عليه وإخفاء كل العرب من هنا وارسالهم بقطار اكسبرس لسويسرا كي يعيشوا هناك حياة مدهشة، كنت سأضغط على هذا الزر".



لا يكفي توصيف هذا التصريح بعنصريته المريعة ووقا ......





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