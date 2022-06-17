اعترافات لجريمة مروعة.. شخص يقتل أربعة أشخاص ويحرقهم في محافظة عراقية- عاجل

2022/06/17 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الجمعة، تمكن مكافحة الإجرام في المحافظة بنتزع اعترافات متهم قام بقتل اربعة أشخاص وحرقهم وهرب في عام 2006.

وقالت القيادة في بيان، انه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني تمكن قسم مكافحة الإجرام بإشراف مدير المكافحة العميد حسين رشاد فضلا عن عدد من ضباط التحقيق من انتزاع اعترافات من أحد المتهمين بالقتل".

وأضافت انه "تم احالته من محافظة كربلاء المقدسة بعد مجابهته بالأدلة والبراهين، اعترف أثناء التحقيق قيامه إلى جانب عدد من المتهمين الهاربين بقتل ٤ أشخاص في منطقة الجزيرة بمدينة الفلوجة في العام ٢٠٠٦ بإطلاق النار عليهم حينما كانوا في منزلهم ومن ثم حرق المنزل بالكامل".

وتابع ان "أسباب ذلك نتيجة لخلافات شخصية مابين الطرفين فيما تم تصديق أقواله قضائيا من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزائه العادل".

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