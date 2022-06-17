البنك المركزي يعلن إطلاق 17 ترليون دينار كمبادرات لمواجهة التصحر والتغير المناخي

2022/06/17 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، عن إطلاق مبادرات تنموية تجاوزت ال17 تريليون دينار كمبادرات لمواجهة التصحر والتغير المناخي.وذكر البنك المركزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البنك المركزي العراقي، نظم اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع الخاص، ورشة تخصصية عن التغيرات المناخية والتصحر والأمن القومي، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلو المؤسسات الدولية، إضافة إلى ممثلي الوزارات وبعض المحافظات ومدراء الجهات المعنية".وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف خلال كلمة له في افتتاح الورشة، إن "تغير المناخ والتصحر ونقص المياه يمثل ثالوثاً مخيفاً أدخل البشرية وهيئاتها الرسمية والمجتمعية في أقصى درجات الحذر والحيطة لأنه بات يهدد أمنها القومي ومستقبل أجيالها، بل وحاضرها أيضاً".وأضاف، إن "البنك المركزي العراقي تدخّل من خلال إجراءات تيسير مالي ومبادرات تنموية تجاوز مجموعها (١٧) ترليوناً إلى الآن"، لافتاً إلى أنه "عندما تدارسنا مع وزارة البيئة مخاطر التغييرات المناخية والانبعاثات الحرارية قررنا مواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة النظيفة والاستدامة ،كذلك أطلقنا مبادرة لتمويل شراء وحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بمبلغ (١) ترليون دينار".ولفت البيان، إلى أنه "في ختام الورشة، تم تثبيت عددٍ من التوصيات أبرزها ضرورة تعاون جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتصحر ورفع مستوى الوعي بأخذ التدابير الرسمية والمجتمعية، وتشجيع الجمهور للتحول إلى استخدام مصادر توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتقديم الدعم المالي اللازم للوزارات القطاعية كافة بغرض ترشيد الاستخدامات المائية".

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