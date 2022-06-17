2022/06/17 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، عن تمكن مكافحة الإجرام في المحافظة بانتزاع اعترافات متهم بقتل اربعة أشخاص وحرقهم وهرب في عام 2006.وقالت القيادة في بيان، انه “بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني تمكن قسم مكافحة الإجرام بإشراف مدير المكافحة العميد حسين رشاد […]

ظهرت المقالة جريمة مروعة..



شرطة الديوانية تنتزع اعترفات متهم بقتل 4 أشخاص وحرقهم أولاً على ايرث نيوز.

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