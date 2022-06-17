ماكرون يضع شرطا للقاء بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية

2022/06/17 | 01:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إنه لن يذهب إلى روسيا دون "شروط مسبقة، مثل تلقى إشارات" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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