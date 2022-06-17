تداعيات استقالة نواب الكتلة الصدرية من وجهة نظر أميركية

2022/06/17 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل انتهى مشروع حكومة الأغلبية؟ وهل سيعود العراق إذا أراد أن يشكل حكومة إلى التوافقية؟ أم أن هناك فرصة أخرى لمن يطالبون بحكومة قوية ومعارضة فعالة؟

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