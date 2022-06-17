مصر.. النيابة تصدر بيانا بشأن فيديو لشاب يُغني داخل مسجد

2022/06/17 | 02:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت النيابة العامة في مصر، يوم الخميس، بيانا بشأن مقطع فيديو لشاب "يُغني ويستعرض بميكروفون داخل مسجد"بمحافظة القليوبية.

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