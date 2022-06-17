2022/06/17 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب أهلية وحصار وعشرات آلاف القتلى، وداليا، الفتاة اليمنية، على خطوط النار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داليا على خطوط النار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داليا على خطوط النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).