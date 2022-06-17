وزارة الرياضة المصرية تحمل اتحاد الكرة مسؤولية أزمة نهائي أفريقيا

2022/06/17 | 04:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الشباب والرياضة المصرية، يوم الخميس، إن اتحاد كرة القدم المصري مسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بالمغرب، حيث فاز الوداد المغربي على الأهلي المصري 2-صفر

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