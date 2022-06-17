بوتين يوضح تأثير العقوبات على صناعة السيارات الروسية

2022/06/17 | 04:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حكومته، يوم الخميس، اتخاذ إجراءات لدعم صناعة السيارات المحلية، التي تضررت بشدة في أعقاب العقوبات الغربية ردا على غزو أوكرانيا.

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