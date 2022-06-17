رؤى ثقافية عن الإبداع - هدى توفيق

2022/06/17 | 05:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_توفيق س1: هل نجحت المرأة المصرية في طرق أبواب الأدب ؟ج ـ بالطبع نجحت المرأة المصرية إلى حد كبير في طرق كل الأبواب ، وليس أبواب الإبداع فقط ، وأيضا في المجالات المختلفة سواء في : المجال الأكاديمي ، الصحافة ، الإبداع ،الفنون المرئية.



وكل أشكال الإبداع ـ أعتقد ذلك ـ بل وبدأن ينحتن لأنفسهن منهج ومذاق مختلف ينبع من بذور ثقافتهن ، وهويتهن المصرية الخالصة.



س2: يقال أن الرواية العربية ما زالت تواجه مح ......





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