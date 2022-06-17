"رسالة لمن يهمه الأمر".. تصريح وزير الطاقة السعودي من روسيا يثير ضجة

2022/06/17 | 06:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان تفاعلا واسعا بعد لقاء "مفاجئ" تحدثت عنه وسائل إعلام سعودية على هامش منتدى سان بطرسبورغ في روسيا والذي لم تكن السعودية على قائمة المشاركين بصفة رسمية فيه.

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