مقتل 3 فلسطينيين خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين

2022/06/17 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين خلال مداهمة في الضفة الغربية، الجمعة.

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