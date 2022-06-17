بن-غفير يحرّض ويجعجع والحكومة تنفذ - عايدة توما سليمان

2022/06/17 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عايدة_توما_سليمان يعتقد الكثيرون من اليسار الصهيوني واليمين العربي (على شاكلة الموحدة) أن "حكومة التغيير" ضرورة، وربما هي ليست أفضل ما طمحوا له، ولكنها الأقل سوءًا.



صحيح، فهذه الحكومة قائمة على القاسم المشترك الأدنى، والذي يمكن استنفاده في العبارة "فقط ليس نتنياهو"، وأطراف الحكومة المختلفة أيضًا ما زالوا يدّعون بحماس أنه لولا هذه الحكومة لعاد نتنياهو ومعه بن-غفير إلى سدة الحكم.



ولكن المشكلة أنه في ظل هذا الترهي ......





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