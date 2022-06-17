بلينكن: نتحدث عن حقوق المثليين في كل اجتماع مع السعودية

2022/06/17 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، الخميس، إنه يثير قضية حقوق مجتمع الميم في اجتماعاته مع المسؤولين السعوديين "دائما في كل محادثة"، معربا عن دعمه لزيارة الرئيس جو بايدن المزمعة، في يوليو المقبل، إلى السعودية.

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