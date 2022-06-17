تفاعل على اقتراح تسمية

2022/06/17 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر موضوع إطلاق اسم جمال خاشقجي على الشارع الذي يحد السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، بإثارة تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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