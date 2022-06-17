لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تتحمل تكلفة تَغَيّر المناخ - بوياسمين خولى

2022/06/17 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوياسمين_خولى "يؤدي تكثيف تغير المناخ إلى زيادة الضغط على المنظومة الإنسانية ، التي لم تعد قادرة على توفير استجابة مناسبة.



وهذا ما أكدته الدراسة حول "زيادة الاحتياجات المالية الإنسانية المرتبطة بالكوارث المناخية الشديدة خلال العشرين عامًا الماضية" التي أنجزتها منظمة "أوكسفام" - Oxfam - والمنشورة في غضون شهر يونيو 2022.لقد تصاعدت الاحتياجات التمويلية للنداءات الإنسانية للأمم المتحدة بسبب الظروف المناخي ......





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