2022/06/17 | 08:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GwuJAf0Y6n8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصافي يحذر من تكرار سيناريو داعش الإرهابي ويؤكد أن المرجعية تراقب في نشرة الـ8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصافي يحذر من تكرار سيناريو داعش الإرهابي ويؤكد أن المرجعية تراقب في نشرة الـ8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).