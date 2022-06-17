2022/06/17 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر الخميس قرار جمهوري بعزل أحد نواب رئيس مجلس الدولة في مصر، وصرح مصدر قضائي رفيع لرويترز بأن القرار يرجع لممارسته أعمالا تجارية في إحدى الدول الأفريقية بما يتعارض مع مقتضيات وظيفته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شكوى" كشفت السر.. سبب عزل السيسي لأحد القضاة في مصر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("شكوى" كشفت السر.. سبب عزل السيسي لأحد القضاة في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).