مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

2022/06/17 | 08:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قُتل ثلاثة فلسطينيّين فجر اليوم الجمعة في عمليّة شنّتها القوّات الإسرائيليّة في جنين، معقل الفصائل المسلّحة في الضفّة الغربيّة المحتلّة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الفلسطينيّة.

وذكرت الوكالة أنّ "الشبّان الثلاثة قُتِلوا عندما أصيبت سيّارة كانوا يستقلّونها بنيران القوّات الإسرائيليّة التي كثّفت عمليّاتها في هذه المنطقة خلال الأشهر الماضية".

وقتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة العاملة في قناة الجزيرة بالرصاص الشهر الماضي في جنين خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في هذا القطاع.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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