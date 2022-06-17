صحيفة تكشف عن الهدف الحقيقي لزيارة الزعماء الأوروبيين إلى أوكرانيا

2022/06/17 | 08:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت صحيفة Die Welt إن قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حاولوا على الأغلب خلال زيارتهم إلى كييف إقناع رئيس أوكرانيا “خلف أبواب مغلقة” بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.وأشارت الصحيفة إلى أن أولاف شولتس وإيمانويل ماكرون وماريو دراغي، أعربوا خلال وجودهم في كييف، عن تأييدهم لمنح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.[…]

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