2022/06/17 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثر العلماء في مقاطعة سيتشوان الصينية على خزانة قديمة تحتوي على 13 ألف قطعة أثرية تعود إلى العصر البرونزي.وتشير CNN، إلى أن علماء الاثار عثروا في جنوب غرب الصين على خزانة قديمة عمرها 3000 عام، تحتوي على 13 ألف قطعة أثرية تعود للعصر البرونزي بما فيها صندوق على شكل صدفة سلحفاة ومذبح […]

ظهرت المقالة الصين..



العثور على خزانة قديمة تحتوي على قطع ذهبية وبرونزية أولاً على ايرث نيوز.

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