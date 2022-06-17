تداول صورة أمريكيين يُزعم أسرهما من الروس بأوكرانيا.. والدة أحدهما تتحدث لـCNN

2022/06/17 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت صورة، الخميس لمقاتلين أمريكيين اثنين يجليان بمؤخرة شاحنة عسكرية روسية، زُعم أن القوات الروسية أسرتهما شمال خاركيف بأوكرانيا الأسبوع الماضي.

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