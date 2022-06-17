2022/06/17 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتل شخصان وأصيب آخر جراء إطلاق نار أمس الخميس أمام كنيسة في فيستافيا هيلز في ولاية ألاباما بجنوب الولايات المتحدة وفق ما أعلنت شرطة المدينة. وقال ضابط في شرطة فيستافيا هيلز في إفادة صحفية إن ثلاثة أشخاص في كنيسة القديس ستيفن أصيبوا بالرصاص. وأضاف: “حسبما جمعناه من معلومات حول هذا الحادث، فقد دخل […]

ظهرت المقالة امريكا: قتيلان وجريح بإطلاق نار أمام كنيسة في ولاية ألاباما أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا: قتيلان وجريح بإطلاق نار أمام كنيسة في ولاية ألاباما) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا: قتيلان وجريح بإطلاق نار أمام كنيسة في ولاية ألاباما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).