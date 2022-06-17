مسؤولون يكشفون كواليس جديدة في حرب الظل الإسرائيلية ضد إيران

2022/06/17 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل تنسق سرا مع الولايات المتحدة بشأن العديد من الضربات الجوية التي تنفذها في سوريا، حيث يواجه الحليفان ساحة معركة مزدحمة بالجماعات المسلحة والميليشيات المدعومة من إيران وجيوش أجنبية.

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