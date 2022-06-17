أوكرانيا.. صفة المرشح أمام المفوضية الأوروبية اليوم

2022/06/17 | 08:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفادت مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية تميل في اجتماعها المقرر اليوم الجمعة، إلى إصدار توصيات بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأفادت المصادر، أن المفوضية الأوروبية تعتزم طرح شروط متعلقة بسيادة القانون ومحاربة الفساد، كما تعتزم المفوضية الأوروبية التوصية بمنح صفة المرشح للعضوية لجورجيا بعد تنفيذها بعض الشروط المسبقة.

ويُتخذ قرار منح أو رفض وضع المرشح من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 23 و24 حزيران، مع مراعاة توصيات المفوضية الأوروبية.

واتفق قادة أوروبا في اجتماعهم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة دعم أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: العربية

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