الهجرة: طلبنا ترليون واعطونا 50 مليار دينار بقانون الامن الغذائي

2022/06/17 | 08:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لها في قانون الامن الغذائي بعد ان طلبت ترليون دينار لشمول جميع العوائل النازحة بمنحة مالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي جهانكير لـ(بغداد اليوم)، ان "الوزارة وزعت منحة مالية تصل إلى مليون ونصف لستة آلاف عائلة حيث وصل المبلغ لتسعة مليارات فشملت الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى".

وأضاف ان "الوزارة سعت الى توزيع المنح لكل عائلة عادت لكن هذا مرتبط بالتخصيصات وتوفرها"، مشيرا الى ان "الوزارة طلبت ترليون دينار لتوزيعها كمنح لكن ما خصص لها في قانون الامن الغذائي 50 مليار دينار فقط".

وأوضح جهانكير ان "الوزارة بحاجة لتبديل بعض الخيم وأجهزة التبريد والامر معتمد على التخصيصات الا ان الأمور الخارجة عن اطار المنح يمكن صرفها من مبلغ الخمسين مليار التي خصصت للوزارة بقانون الأمن الغذائي الذي ينتظر المصادقة عليه لكي يصبح واجب التنفيذ".

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