"الإساءة" للنبي محمد بتصريح "هجومي".. خارجية أمريكا تصدر بيانا بعد ضجة الحزب الحاكم بالهند

2022/06/17 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنها تدين التعليقات "الهجومية" التي أدلى بها سياسيان من حزب بهاراتيا جاناتا، الحاكم بالهند حول النبي محمد، والتي أثارت ردودا واسعة في دول العالم الإسلامي.

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