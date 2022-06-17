مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار في أمريكا  

2022/06/17 | 09:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قتل شخصان وأصيب آخر جراء إطلاق نار أمس الخميس أمام كنيسة في فيستافيا هيلز في ولاية ألاباما بجنوب الولايات المتحدة وفق ما أعلنت شرطة المدينة.وقال ضابط في شرطة فيستافيا هيلز في إفادة صحفية إن ثلاثة أشخاص في كنيسة القديس ستيفن أصيبوا بالرصاص.وأضاف: “حسبما جمعناه من معلومات حول هذا الحادث، فقد دخل […]

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