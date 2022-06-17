بعد الغزو الروسي.. مخاوف أوكرانية من

2022/06/17 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الغزو الروسي، يشعر بعض الأوكرانيين بالقلق تجاه "الولاء المنقسم" داخل الأقلية العرقية المجرية الصغيرة في البلاد، التي تعيش بأوكرانيا منذ قرن من الزمان، لكنها مرتبطة "ثقافيا ولغويا" بالمجر التي تعد حليفا مقربا من الروس.

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