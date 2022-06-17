2022/06/17 | 09:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كثير من طلبة الحوزة الدينية ليس لديهم ما يأكلون وبعضهم يستلم ستة الاف دينار في الشهر | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2HQnYYDQTSo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كثير من طلبة الحوزة الدينية ليس لديهم ما يأكلون وبعضهم يستلم ستة الاف دينار في الشهر | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كثير من طلبة الحوزة الدينية ليس لديهم ما يأكلون وبعضهم يستلم ستة الاف دينار في الشهر | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).