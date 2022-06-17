مصرف حكومي يعلن عن قروض جديدة وبتسديد لمدة 10 سنوات

2022/06/17 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن قروض جديدة للبناء والترميم.

وقال المصرف في بيان مقتضب، إن "قروض البناء والترميم 50 مليون وبتسديد لمدة 10 سنوات".

واضاف، أن "ترويج معاملات قروض البناء والترميم يكون من فروع المصرف ببغداد والمحافظات".

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