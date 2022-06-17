قيادي فيه: الاطار سيحقق الاغلبية بطريقة ’مريحة’

2022/06/17 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي، احمد العوادي، اليوم الخميس، عن البدء بالمفاوضات السياسية مجددا، متوقعا تشكيل اغلبية برلمانية مريحة تمكنهم من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال العوادي لـ(بغداد اليوم) إن "القوى السياسية المنضوية تحت الاطار شكلت لجان للتفاوض مع بقية الكتل السياسية من جديد".

وبين أن "هذه اللجان ستعمل على تشكيل الاغلبية داخل مجلس النواب التي نتوقع انها ستتحقق بطريقة مريحة، وسنتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة".

وأكد أن "هذا لايعني توقف المبادرات الساعية لاعادة التيار الصدري او ارضاءه".

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