امرأة تصور بهاتفها لحظة ملاحقة دب ضخم عائلتها في طريق نائية.. شاهد ما حدث

2022/06/17 | 09:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مرعب وثقته كاميرا هاتف امرأة كانت تتنزه مع عائلتها في إحدى المناطق البرية بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا لاحق دب أسود ضخم العائلة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.ويظهر الفيديو الذي التقطته برايتون بيشي رد فعل الأسرة عندما رصدوا الحيوان الضخم يتبعهم.المزيد من التفاصيل في تقرير محطة KUTV المتعاونة مع CNN.

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