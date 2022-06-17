تأكيد إيراني على ديمومة صادرات الغاز إلى العراق

2022/06/17 | 09:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد وزير النفط الايراني جواد أوجي، أن قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية يؤكدان على ديمومة صادرات الغاز للعراق، لافتا إلى أنه “لن نسمح بان يقلق الشعب العراقي بشأن إمدادات الغاز”.وأستعرض وزير النفط جواد أوجي تفاصيل حصول إيران على مستحقاتها المتأخرة البالغة 1.6 مليار دولار من بغداد لقاء تصدير الغاز للعراق في تصريح […]

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