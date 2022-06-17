إعلام تركي: أنقرة تقصف مركزاً لـ

2022/06/17 | 09:42 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت تركيا، أمس الأربعاء، في العراق "مركزاً لحزب العمال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار" من الحزب، حسب ما أفادت، الخميس، وسائل إعلام تركية رسمية.

وبحسب قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية التركية الرسمية، والتي لم تذكر أي مصادر، استخدمت أنقرة "طائرات مسيرة مسلحة" لاستهداف مبنى "يُستخدم مجمّعاً لحزب العمّال الكردستاني" في سنجار، وذلك خلال عملية نفذها الجيش والاستخبارات التركيان بشكل مشترك.

طائرة مقاتلة تركية (أرشيفية)

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وأضافت القناة أن "قادة كباراً" من حزب العمال الكردستاني كانوا في اجتماع وقت الضربة، وأنه جرى تحييد "ستة إرهابيين".

يذكر أن وزارة الدفاع التركية لم تعلّق على هذه المعلومات.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرّداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

عناصر من حزب العمال الكردستاني في سنجار (أرشيفية)

ومنتصف نيسان/إبريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

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