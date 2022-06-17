أسعار الذهب الأسود تتراجع بعد الصعود في ظل المخاوف الاقتصادية

2022/06/17 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجلت ارتفاعا أمس في ظل مخاوف على معروض الذهب الأسود كذلك جاء التراجع اليوم بعد بيانات أمريكية عن إنتاج النفط في الولايات المتحدة.وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.28% إلى 117.26 دولار للبرميل، انخفضت العقود […]

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