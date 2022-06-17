تعرف على أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية العراقية

2022/06/17 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً بالأسواق المحلية العراقية.

ورصد مراسل (بغداد اليوم) أسعار الصرف وفقاً لمحال الصيرفة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 149.000 دينار

الشراء 148.000 دينار

الشمال

البيع 149.000 دينار

الشراء 148.000 دينار

الجنوب

البيع 149.000 دينار

الشراء 148.000 دينار

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