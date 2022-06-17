غدرت بها من الخلف لخنقها.. كاميرا توثق لحظة هجوم سجينة على ضابط مركز احتجاز

2022/06/17 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت هذه الحادثة في 7 يونيو/حزيران في أحد مراكز الاعتقال في ولاية فلوريدا الأمريكية.يقول مسؤولو السجن إن بريدجيت هارفي هاجمت الضابط ليليان خيمينيز من الخلف.حاولت هارفي خنق خيمينيز بغطاء وسادة.

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