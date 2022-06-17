شركة هولندية تصنع أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

2022/06/17 | 10:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أشهر من القيادة من دون رسوم في فصل الصيف.هذا ما وعدت به شركة “لايتيير” Lightyear الهولندية.تبدأ الشركة هذا الخريف، بتصنيع أول سيارة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية، قادرة على السير لمسافة 70 كيلومترا من دون التوقف.فكل ساعة في الشمس ستضيف ما يصل إلى 6 أميال (10 كلم) من الشحن إلى […]

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