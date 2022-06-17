أوكرانيا تتهم روسيا بـ

2022/06/17 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مفاوض أوكرانيا في محادثات السلام ميخايلو بودولياك التعليقات الروسية الأخيرة بشأن الاستعداد لاستئناف المفاوضات ووصفها بأنها "محاولة لخداع العالم"، في وقت تتجه عيون كييف إلى المفوضية الأوروبية التي تصوت، الجمعة" على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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