ثقب أسود جوال قد يهدد المنظومة الشمسية

2022/06/17 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف علماء الفلك ثقبا أسود مرعبا يجوب رحاب مجرة درب التبانة ويمكن أن يبتلع شمسنا في يوم من الأيام.الكون المرئي مليء بالثقوب السوداء، أي الوحوش التي تأكل النجوم القريبة.وحسب علماء إيطاليين من المدرسة الدولية للبحوث المتقدمة (SISSA)، نشروا نتائج حساباتهم في مجلة الفيزياء الفلكية، هناك 40 مليارا، أي 40 كوينتيليون من […]

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