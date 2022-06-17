4 دول تستعد لتنظيم كأس العالم 2030.. تعرف إليها

2022/06/17 | 10:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت الحكومات والسلطات الرياضية في

الباراغواي والأرجنتين وتشيلي

وأوروغواي رغبتها في إعادة تفعيل ملفها

المشترك لاستضافة مونديال كرة القدم 2030.

وقال نائب رئيس الباراغواي، هوغو

فيلاسكيس، الذي ترأس اجت

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